Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei mit bewusstloser Person

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer Schlägerei in der Zanggasse, bei der ein 23-jähriger bewusstlos geschlagen wurde. Gegen 01:21 Uhr kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, vor einer Gaststätte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe des später bewusstlosen 23-Jährigen und einer zweiten Gruppe aus der gegenüberliegenden Gaststätte. Die verbale Streitigkeit entwickelte sich im weiteren Verlauf in eine Handfeste Auseinandersetzung, wobei es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen den Personen der beiden Gruppen kam. Dabei ging der 23-Jährige zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen, wo er anschließend noch weiter von Personen aus der rivalisierenden Gruppe getreten wird. Beim Eintreffen der alarmierten Funkstreifen des Altstadtreviers, war die Schlägerei nicht mehr im Gange und die Lage unübersichtlich. Der 23-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme fiel einer der Beteiligten, ein 20-jähriger Mainzer, immer wieder mit aggressivem Verhalten auf. Nachdem ihm ein Platzverweis erteilt wurde, dem er auch auf mehrfache Erläuterung hin keine Folge leistete, musste der 20-Jährige in Polizeigewahrsam genommen werden. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

