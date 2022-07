POL-PPMZ: Großkontrolle der Verkehrsdirektion Mainz

Mainz-Gonsenheim (ots) - Von bislang unbekannten Tätern wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Fahrradkeller eines Mehrfamilienanwesens in der Canisiusstraße aufgebrochen. Im gleichen Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls im Stadtteil Gonsenheim Zutritt zu einer Tiefgarage in der Elsa-Brändström-Straße. In der Canisisusstraße wurde eine Tür zum Fahrradkeller aufgehebelt und ...

mehr