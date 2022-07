Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Tiefgarage und Fahrradkeller

Mainz-Gonsenheim (ots)

Von bislang unbekannten Tätern wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Fahrradkeller eines Mehrfamilienanwesens in der Canisiusstraße aufgebrochen. Im gleichen Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls im Stadtteil Gonsenheim Zutritt zu einer Tiefgarage in der Elsa-Brändström-Straße. In der Canisisusstraße wurde eine Tür zum Fahrradkeller aufgehebelt und mindestens ein hochwertiges Lastenfahrrad gestohlen. Darüber hinaus waren die Satteltaschen einiger abgestellter Fahrräder durchwühlt. Bislang ist noch nicht abschließend ermittelt, ob noch mehr Fahrräder gestohlen wurden. In der Tiefgarage in der Elsa-Brändström-Straße, wurden bei einem Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen und bei einem anderen Pkw waren Hebelspuren an einem Schiebedach zu erkennen, zudem wurde an einem Motorroller die Sitzbank aufgebrochen. Die Fahrzeuge wurden von den Tätern durchwühlt. Ob ein Zusammenhang der beiden Tatorte besteht ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

