Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es im Stadtteil Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Taxi, bei dem der 17-jährige Motorradfahrer schwer verletzte wurde. Um kurz nach Mitternacht befuhr ein 17-jähriger Mainzer mit seinem 125er Motorrad und einem ebenfalls 17-jährigen Sozius, die Alte Mainzer Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Taxifahrer ebenfalls die Alte Mainzer Straße in entgegengesetzter Richtung. Der Taxifahrer wollte nach links in den Weisenauer Weg abbiegen und verunfallte im Einmündungsbereich mit dem Vorfahrtsberechtigten Motorrad. Der 17-Jährige kollidierte mit der Beifahrerseite des Taxis worauf das Motorrad ins Rutschen und dann zu Fall kam. Der junge Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Gesundheitszustand wieder stabil. Der Sozuis wurde leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde von der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter beauftragt, der zusammen mit den Unfallermittlern der Polizei bereits in der Nacht die Arbeit aufgenommen hat. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

