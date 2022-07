Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Mainz-Oberstadt (ots)

Ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und dem Fahrer eines Transporters eskalierte am Mittwochmittag in der Mainzer Oberstadt, nahe der Uni-Klinik. Ein 25-jähriger Mainzer fuhr mit seinem VW Golf hinter dem Ford Transit eines 52-jährigen Mannes aus Frankfurt. Auf der Langenbeckstraße fuhr der Transporter sehr langsam und blieb plötzlich stehen. Der 25-Jährige stieg hierauf aus seinem Pkw aus und ging zu dem vor ihm stehenden Transporter. In diesem Moment öffnete der 52-Jährige die Fahrertür des Transporters und traf den 25-Jährigen mit der Kante der Fahrertür am Kopf. Hiernach kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung auf der Straße, bei dem der 52-jährige so stark gegen seinen Transporter geschubst wurde, dass dieser einige Dellen davontrug. Eine alarmierte Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 1 konnte die Gemüter beruhigen und eine Strafanzeige aufnehmen.

