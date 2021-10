Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brennender PKW

Weitere Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend gegen 23.05 Uhr ein PKW in Brand. Der VW Multivan parkte an der Oststraße. Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkte den brennenden Wagen und rief die Feuerwehr und die Polizei.

Eine weitere Zeugin hatte unmittelbar davor einen Knall gehört. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie jedoch niemanden. Kurz drauf brannte der VW.

Das Auto brannte im Bereich der Fahrzeugfront und im Innenraum teilweise vollständig aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug sicher, die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell