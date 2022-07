Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Bäckereifiliale

Mainz-Bretzenheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde von bislang unbekannten Tätern in eine Bäckereifiliale in der Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Bretzenheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten und machten sich dann an der Kasse zu schaffen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht abschließend geklärt. Vom Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei wurde der Tatort aufgenommen und erste Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

