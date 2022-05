Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Wochenendhaus im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots)

Ein Wochenendhaus in Auerbach,"Außerhalb", Nähe des Burgweges, war in der Zeit zwischen Montagabend (16.05.) bis Samstagmorgen (21.05.) das Ziel von Einbrechern. Sie warfen zunächst die dortige Glasscheibe der Wohnzimmertür ein, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Nachdem sie das Haus oberflächlich durchsuchten, flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Glastür beläuft sich auf circa 500 Euro Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter 06252/706-0 zu melden.

