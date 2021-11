Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifen an vier PKW zerstochen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide-

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht von Samstag, 06.11.2021, auf Sonntag an mehreren Fahrzeugen die Reifen.

Ein Täter zerstach an vier PKW, die im Wacholderweg geparkt standen, Reifen. An drei im Wendebereich des Wacholderwegs geparkten Fahrzeugen, einem VW Golf Plus, einem Mercedes und einem VW Sharan, zerstach der Unbekannte mehrere Reifen. Zudem beschädigte er an einem auf einem Parkplatz geparkten Mercedes Transporter die Reifen der Beifahrerseite.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntagmorgen 08:00 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell