Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gelegenheit macht Diebe - Bargeld aus Auto entwendet+++ Kontrollen im Stadtgebiet+++Mehrere Unfallfluchten im Süden der Stadt und des Landkreises+++

Gießen

Pressemeldungen vom 27.05.2021:

Gießen: Wintermantel gestohlen

Einen Wintermantel ließen Unbekannte bei einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße mitgehen. Sie gelangten zwischen Montag (17. Mai) und Sonntag (23. Mai) auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Papiertonne angezündet

Unbekannte steckten Montagvormittag in der Grüninger Straße in Watzenborn-Steinberg eine Mülltonne in Brand. Gegen 12.40 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Gestohlene Tasche wiedergefunden

Ein Unbekannter stahl am Montag in dem Wartezimmer einer Arztpraxis in der Straße "An der Johanneskirche" die Umhängetasche eines 62-jährigen Mannes. Das Opfer hatte gegen 15.10 das Wartezimmer verlassen und seine Tasche dort vergessen. Zehn Minuten später fiel es ihm wieder ein. Leider hatte der Dieb da schon zugeschlagen. Bei der Absuche der näheren Umgebung außerhalb des Gebäudes wurde die Tasche im Eingangsbereiches der Praxis gefunden. Aus der Tasche fehlte das Portemonnaie. Wer hat vor dem Eingang etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat dort eine Tasche abgelegt? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Gelegenheit macht Diebe - Bargeld aus Auto entwendet

Eine Autofahrerin hatte ihre Handtasche am Sonntag gegen 12.00 Uhr in ihrem PKW gelassen, als sie vom Messeplatz in der Ringallee ihren Spaziergang startete. Als sie eine Stunde später zurückkam, war die Tasche inklusive Geldbörse noch da, aber das darin liegende Bargeld nicht mehr. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Im Stadtgebiet wurden am Montagnachmittag mehrere Personen und Fahrzeuge an neuralgischen Örtlichkeiten in der Innenstadt kontrolliert. Die Kontrollen fanden im Rahmen der Aktion "Sicheres Gießen" statt. Gießener Polizisten und Beamte der Bereitschaftspolizei überprüften insgesamt 35 Personen. Bilanz der Kontrolle: Die Ordnungshüter leiteten drei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Ordnungswidrigkeitverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und eine Anzeige wegen Fundunterschlagung ein. Gegen eine Person lag eine Aufenthaltsermittlung vor. In diesem Fall wird die zuständige Staatsanwaltschaft über dessen Aufenthalt in Kenntnis gesetzt. Weitere Kontrollen sind in den nächsten Tagen geplant.

Mehrere Unfallfluchten im Süden der Stadt und des Landkreises:

Die Polizeistation Gießen-Süd bittet nach mehreren Verkehrsunfallfluchten um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte melden Sie sich unter 0641/7006-3555, wenn Sie Zeuge von einer der nachfolgenden Unfälle geworden sind.

In der Löberstraße in Gießen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Golf. Der schwarze Mittelklassewagen stand dort zwischen 17.00 Uhr am Montag und 15.30 Uhr am Dienstag. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zu einem weitaus größeren Unfallschaden kam es bei einem Unfall in der Carl-Benz-Straße in Großen-Linden. Ein Unbekannter stieß vermutlich beim Rangieren gegen einen Beleuchtungsmast. Ein Zeuge stellte den Schaden in Höhe von 2.200 Euro Dienstagvormittag gegen 12.00 Uhr fest.

Trotz Schaden von 1.500 Euro an einem Ford fuhr ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Pistorstraße in Gießen einfach weiter. Der Unbekannte touchierte den schwarzen Kuga an der linken Seite am Mittwoch zwischen 13.00 und 13.15 Uhr.

Buseck: Schwarzer PKW nach Unfallflucht gesucht

Einen schwarzen PKW sucht die Polizei nach einer Unfallflucht in der Hofburgstraße in Alten-Buseck. Der Unbekannte touchierte am Mittwoch gegen 23.40 Uhr offenbar beim Vorbeifahren einen geparkten Renault und flüchtete anschließend. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Der Schaden an dem weißen Trafic wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

