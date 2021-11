Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher haben es auf Elektronikgeräte abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannten Täter gelang es in der Nacht auf Samstag, 06.11.2021, in ein Bürogebäude an der Turnerstraße einzusteigen und Beute zu machen.

Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über das Dach gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zwischen der Friedrich-Verleger-Straße und der Falkstraße.

Im Gebäudeinneren brachen sie Türen auf und durchsuchten mehrere Büroräume, die unter anderem von politischen Parteien genutzt werden. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen sie diverse Schränke und Schubladen auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen sie mehrere Laptops und Kameras sowie Bargeld.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell