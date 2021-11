Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Theesen - Am Montagmorgen, 08.11.2021, erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen durch eine Kollision mit einem Pkw. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle, im Bereich Horstheider Weg und Am Himmelreich, vorbeigeleitet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Bielefelder gegen 07:00 Uhr mit seinem Pkw, einem VW Caddy, den Horstheider Weg stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Am Himmelreich kollidierte er mit einem Fußgänger, der am Straßenrand stadteinwärts ging. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen 58-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Der 58-Jährige erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am VW Caddy entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der nachfolgende Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell