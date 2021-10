Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch- Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hybrid, auf einem Privatgrundstück in der Am Montagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr, wurde ein Auto, Plug-In-Franz-Hirth-Straße in Malsch beschädigt. Die Abdeckklappe der Steckdose wurde mutwillig abgerissen.

Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug der Marke Mercedes auf seinem frei zugänglichen Grundstück in der Franz-Hirth-Straße gegen 13.30 Uhr abgestellt. Später stellte er fest, dass die Abdeckplatte der Ladebuchse abgerissen war. Ein aufmerksamer Zeuge konnte im Tatzeitraum mehrere Jugendliche beobachten, die vom Grundstück rannten. Es handelte sich um vier bis fünf Jugendliche. Nähere Angaben konnte der Zeuge nicht machen.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

