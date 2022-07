Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Jugendliche an abgestellten Transportern kontrolliert

Mainz (ots)

Während einer Zivilstreife erkennen Kriminalpolizisten gegen 01:30 Uhr, in der Nacht auf Donnerstag, zwei dunkel gekleidete Männer die sich zwischen zwei abgestellten Transportern in der Hölderlinstraße in der Mainzer Oberstadt herumtreiben, in die Fahrzeuge hineinschauen und sich an die Türen lehnen. Beide tragen tief ins Gesicht gezogene Kapuzen und OP-Masken. Mit Unterstützung durch Streifenwagen werden die beiden Personen kurz darauf kontrolliert. Es handelt sich um zwei 16-jährige Jugendliche die in entfernteren Stadtteilen von Mainz wohnhaft sind. Bei ihnen werden unterschiedlichste Werkzeuge gefunden und sichergestellt. Zu dem Grund ihres Verhaltens machen sie keine Angaben. Später werden sie ihren Eltern überstellt. An den Transportern können keine Schäden oder Auffälligkeiten festgestellt werden. Es wird kein Ermittlungsverfahren gegen die beiden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell