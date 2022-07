Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Neustadt - Kripo kontrolliert PKW, Beifahrer flüchtet

Mainz (ots)

Ein 38-Jähriger versuchte am Mittwochnachmittag bei einer Kontrolle vor der Mainzer Kriminalpolizei zu flüchten. Der Mainzer Kripo fiel gegen 17:30 Uhr ein PKW in der Mombacher Straße auf, der bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war. Zunächst ignorierte die Fahrerin die Anhaltezeichen und setzte ihre Fahrt über die Boppstraße und Kaiserstraße bis kurz vor den Bahnhof fort. Dort hielt der PKW und der Beifahrer nutzte diesen Moment um zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Nach einer Verfolgung durch die Neustadt konnte er in der Frauenlobstraße gestellt werden. Auf seinem Fluchtweg wurde später ein Behältnis mit vermutlich Betäubungsmitteln gefunden. Die Untersuchungen hierzu dauern an. Bei der 26-jährigen Fahrerin wurde ebenfalls eine kleine Menge BTM aufgefunden. Ein Test, ob sie unter dem Einfluss von BTM ein Fahrzeug führte, verlief negativ. Im PKW wurde ein Rucksack mit Werkzeug gefunden, das auch für Einbrüche verwendet werden könnte. Die beiden Insassen machten hierzu keine Angaben. Der 38-Jährige wird später bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Gegen beide werden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

