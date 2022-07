Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Mombach - Überwachung Durchfahrtsverbot an Haltestelle Zwerchallee

Mainz (ots)

An der Kreuzung Hauptstraße - Hattenbergstraße besteht vor der Zufahrt zu einem Glasproduktions-Unternehmen ein Durchfahrtsverbot für den Individualverkehr. Diese Durchfahrt wird jedoch oftmals als Abkürzung und Umfahrung der ampelgeregelten Fahrbahn genutzt. Während einer Überwachung am Montagabend (05.07.22) haben zahlreiche Autofahrer diese Abkürzung genutzt und wurden angehalten. Sie mussten ein Bußgeld in Höhe von 50,- EUR entrichten. Das Durchfahrtsverbot schützt in diesem Bereich insbesondere Fußgänger und Radfahrer und soll den Zufahrtsbereich zum Werksgelände freihalten.

