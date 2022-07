Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer schwer Verletzt - Unfallhergang unbekannt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer in der Mainzer Innenstadt schwer verletzt aufgefunden. Gegen 22:15 Uhr fanden Zeugen den verletzten Fahrradfahrer auf der Fahrbahn der Quintinsstraße, unmittelbar vor der Ein- und Ausfahrt des dortigen Parkhauses vor. Vom alarmierten Rettungsdienst musste der Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden und hat keine Erinnerung mehr wie es zu dem Vorfall kam. Der Verkehrsunfall wurde von einer Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers aufgenommen, allerdings konnte auf Grund der derzeitigen Spurenlage noch nicht nachvollzogen werden, ob der 52-Jährige alleine zu Fall kam oder ob ein Fremdverschulden vorliegen könnte. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

