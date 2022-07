POL-PPMZ: Mainz - Mombach, Rollerfahrer beschädigt geparkte PKW

Mainz-Hechtsheim / Saarstraße (ots) - Gleich zwei Verkehrsunfälle in Folge versursachte am gestrigen Sonntagmorgen ein 21-jähriger Mann aus Heidelberg. Gegen 04:00 Uhr befuhr der junge Mann die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung der Römerstraße in Mainz. An einer dortigen Engstelle kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Metallpfosten. Trotz Beschädigungen am Metallpfosten und am eigenen ...

