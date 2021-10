Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg - Polizei stoppt mehrere unter Alkoholeinfluss stehende E-Scooter-Fahrer

Wolfsburg (ots)

38440 Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

30.10.2021, 04.00 Uhr

38440 Wolfsburg, Berliner Ring

30.10.2021, 22.05 Uhr

38446 Wolfsburg, Sandkrugstraße

31.10.2021, 02.55 Uhr

Insgesamt vier E-Scooter-Fahrer die erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen, konnten im Verlauf des Wochenendes von der Polizei gestoppt und aus dem Verkehr gezogen werden.

Der erste Fall ereignete sich am Samstag, gegen 04.00 Uhr, in der Innenstadt. In der Heinrich-Heine-Straße wurde eine Streife auf zwei männliche Personen aufmerksam die jeweils mit einem E-Scooter die Straße entlangfuhren. Die beiden 26 Jahre alten Männer wurden von den Beamten angehalten und anschließend kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft der Männer fest. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte Ergebnisse in Höhe von 1,27 und 1,64 Promille.

Den beiden Wolfsburgern wurde daraufhin im Klinikum durch eine Ärztin jeweils eine Blutprobe entnommen.

Weiterhin wurden die Führerscheine der Männer sichergestellt und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Am selben Tag, um 22.05 Uhr, wurden Beamte im Berliner Ring auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der während der Fahrt auf dem Gehweg mit seinem Smartphone telefonierte. Der 18-Jährige wurde gestoppt und überprüft. Hier stellten die Beamten eine Beeinflussung sowohl durch Alkohol, als auch durch Drogen fest. Der junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Hier durchgeführte Tests ergaben eine Atemalkoholkonzentration von 1,31 Promille und eine Beeinflussung durch THC.

Dem jungen Wolfsburger wurden daraufhin von einem Arzt zwei Blutproben entnommen.

Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Der zunächst letzte Fall spielte sich am Sonntag, um 02.55 Uhr, auf der Sandkrugstraße ab. Die Polizeistreife konnte beobachten, wie der verbotenerweise mit zwei Personen besetzte E-Scooter in auffälliger Fahrweise, sogenannten Schlangenlinien, geführt wurde. Das Duo wurde angehalten und kontrolliert.

Beide Personen standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Fahrzeugführer, ein 19 Jahre alter Wolfsburger, erbrachte bei einem Test eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille.

Dem jungen Mann wurde im Klinikum Wolfsburg durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

