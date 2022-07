Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Mombach - Unfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Radfahrer

Mainz (ots)

In der Hauptstraße im Stadtteil Mombach kam es am Montagmorgen (05.07.22) zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und einem Radfahrer. Der 17-jährige E-Scooter-Fahrer befuhr, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, den linken Fahrradschutzstreifen der Hauptstraße. An der Einmündung zur Karlsstraße bog der 56-jährige Radfahrer korrekt auf diesen Schutzstreifen nach rechts ein. Durch den Zusammenprall stürzten beide auf die Straße. Der Radfahrer erlitt dabei Kopfverletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des E-Scooters erlitt oberflächliche Kratzer. Gegen ihn wird ein Unfallermittlungsverfahren eröffnet.

