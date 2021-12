Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 29.12.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Unachtsamkeit löst Einsatz der Feuerwehr aus: Zu einem Feuerwehreinsatz kommt es am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr in der Ritterstraße in Verden. Ein Bewohner des dort ansässigen Seniorenheimes stellt einen Wasserkocher neben einem in Betrieb befindlichen Ceranfeld ab. Durch die Hitze des Kochfeldes beginnt der Wasserkocher zu schmelzen. Der dadurch entstehende Rauch löst dann einen Feueralarm aus. Zwei Mitarbeiter des Seniorenheimes sowie der 79-jährige Bewohner des Zimmers werden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Verdener Krankenhaus verbracht.

Bereich Achim

keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Lilienthal - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Autofahrerin: Eine 21-Jährige aus Worpswede wird am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall mit ihrem Pkw in Lilienthal - St. Jürgen schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen kommt sie mit ihrem Fahrzeug auf der Straße Mittelbauer nach einem Überholvorgang mit überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlägt sich anschließend mehrfach im Garten eines angrenzenden Grundstückes und kommt in einem Graben zum Stehen. Die Fahrerin wird schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreit und einem Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entsteht Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

keine presserelevanten Ereignisse

