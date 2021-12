Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Verkehrsunfall geflüchtet ++ Nach Feuer im Wald - Zeugen gesucht ++

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Achim. Ein/-e bislang unbekannte/-r Fahrzeugführer/-in flüchtete zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag, 25.12.2021, nach einem Unfall in der Straße "Auf der Wurth" ohne Angabe der Personalien. Der oder die Verursacher/-in war in der Zeit vermutlich im Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW gefahren und hatte ersten Schätzungen zufolge rund 8.000 Euro Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht nun den oder die Verursacher/-in oder Zeugen, die Hinweise zum Geschehen und dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nehmen die Beamt/-innen in Achim unter 04202/9960 entgegen.

Landkreis Osterholz

Nach Feuer im Wald - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Nach ersten Informationen brannten am Sonntagmittag in einem Waldstück auf einem unbefestigen Weg an der L135 zwischen der Kaserne Garlstedt und der Ortschaft Heilshorn Zeitungsstapel. Die Freiwillige Feuerwehr Garlstedt löschte den Brand ab, bevor ein Übergriff auf die Umgebung erfolgen konnte. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und kann eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Mögliche Zeugen, die am Sonntagmittag in der Nähe unterwegs waren, werden unter 04791/3070 um Kontaktaufnahme mit den Ermittler/-innen und um Hinweise gebeten.

(++ Ein Lichtbild befindet sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++)

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell