Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Davon gefahren

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz am Alten Schloss zu Hohenbaden in der Zeit von 14:45 Uhr und 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter weißer Opel Meriva am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Mutmaßlich hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken den Opel gestreift. Dieser entfernte sich trotz des Schadens am Opel in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Zeugenhinweise erbitten die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer, 07221 680-0.

