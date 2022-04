Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Arbeitsunfall

Oberharmersbach (ots)

Bei Arbeiten bei seinem Bienenvolk verunglückte ein 78-Jähriger am Montagnachmittag. Gegen 14:15 Uhr wollte der Mann nach seinen Tieren sehen, als er aus noch unbekannter Ursache von einem Dielenbrett abrutschte. In der Folge stürzte er mehrere Meter die Böschung herunter. Ein in der Nähe befindlicher Zeuge verständigte umgehend Rettungskräfte. Der Senior wurde aufgrund schwerer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Neben Kräften von Polizei und Rettungsdienst wurde auch die örtliche Feuerwehr zur Bergung des Verletzten alarmiert.

/pi

