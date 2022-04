POL-OG: Lahr - Vor Kontrolle geflüchtet, gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Loffenau (ots) - Nach einem Unfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Pkw am Mittwochnachmittag musste die Zweiradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Gegen 17:15 Uhr befuhr die 26-Jährige die L564 von Bad Herrenalb kommen in Richtung Loffenau. In der Höhe eines Kiosks sei sie vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Heck eines aus dem Gegenverkehr nach ...

mehr