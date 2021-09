Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht, Landau - Weißquartierparkplatz, 10.09.2021, 16:00 Uhr - 19:00 Uhr

Landau (ots)

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in oben genannten Zeitraum einen Pkw, Alfa Romeo, welcher auf dem Weißquartierparkplatz in Landau abgestellt war. Er verursachte dadurch einen Fremdschaden von circa 1000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Landau.

