Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht durch roten Fiat

Rhodt unter Rietburg (ots)

In der Nacht vom 10. auf den 11.09. (Freitag auf Samstag) kam es zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Weinstraße in Rhodt. Ein unbekannter Autofahrer streifte im Vorbeifahren eine Hauswand und verursachte Sachschaden in Höhe ca. 3.000 EUR. Vor Ort wurden Fahrzeugteile aufgefunden, welche einem roten PKW der Marke Fiat zugeordnet werden konnten. Wer kann Hinweise zu einem roten Fiat mit beschädigtem linken Außenspiegel geben oder hat in der besagten Nacht etwas mitbekommen? Um Rückmeldung an die Polizeiinspektion Edenkoben wird gebeten.

