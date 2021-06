Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Einbruch in Friseursalon in Mayen - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

MAYEN. Im Zeitraum vom 31.05.2021 - 10.06.2021 versuchten bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Neustraße in Mayen einzubrechen. Der Spurenlage zufolge setzten die Täter mit einem Hebelwerkzeug an der Eingangstür an, ließen aber von der weiteren Tatbegehung ab.

Die Kriminalpolizei fragt nun:

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651 - 8010

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell