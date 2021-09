Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Sankt Martin (ots)

Am Samstagnachmittag (10.09.21) gegen 15:20 Uhr stürzte eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin in der Mühlstraße in Sankt Martin aus ungeklärter Ursache zu Boden. Die Dame aus der Verbandsgemeinde Bitburger Land erlitt hierbei mehrere Schürfwunden im Gesicht. Ein getragener Fahrradhelm dürfte schwerere Verletzungen verhindert haben. Bis zum Eintreffen von Rettungskräften wurde die Verunfallte durch couragierte Ersthelfer betreut. Anschließend wurde die Frau zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

