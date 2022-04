Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau, L564 - Motorradfahrerin schwer verletzt

Loffenau (ots)

Nach einem Unfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Pkw am Mittwochnachmittag musste die Zweiradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Gegen 17:15 Uhr befuhr die 26-Jährige die L564 von Bad Herrenalb kommen in Richtung Loffenau. In der Höhe eines Kiosks sei sie vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Heck eines aus dem Gegenverkehr nach links abbiegenden Ford kollidiert. Durch den Zusammenstoß kam die Zweiradfahrerin zu Fall und zog sich ersten Erkenntnissen zu Folge lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 63-jährige Ford-Lenker wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die L564 musste während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

