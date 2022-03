Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/Eslohe (ots)

Arnsberg:

In der Kettelburgstraße versuchten Unbekannte eine Garagentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Eslohe:

In der Mindener Straße brachen drei Personen am Mittwochmorgen um 03.30 Uhr in eine Werkstatt ein. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten sie in das Gebäude. Durch Videokameras konnten die Täter teilweise gefilmt werden. Eine Alarmanlage wurde ausgelöst. Ein mutmaßlicher Täter trug eine helle Hose, einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Daunenweste. Er trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Ein weiterer Tatverdächtiger trug eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas. Das Logo war längst am Bein erkennbar. Dazu trug er einen Kapuzenpullover und eine Daunenjacke. Der Dritte trug eine dunkle Cargo-Hose und einen Kapuzenpullover mit hellen Kordeln. Dazu trug er eine Daunenweste und schwarze Turnschuhe. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Ob etwas entwendet wurde ist nicht klar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell