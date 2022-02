Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Sundern/Arnsberg (ots)

Sundern:

Am Hengstenberg wurde zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag 16.30 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Sie durchsuchten die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt.

Zwischen dem 22. Februar und dem 27. Februar verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Langscheider Straße. Hier brachen sie eine Tür auf. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Arnsberg:

Am Hüttengraben drangen Unbekannte in ein Verwaltungsgebäude ein. Hier wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell