POL-BI: Pkw-Kombi nach Unfallflucht gesucht

MK / Bielefeld - Sennestadt - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines 5er BMW, der am Dienstag, 02.11.2021, gegen einen geparkten Audi A3 stieß.

Zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr hatte ein 21-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock seinen Audi A3 an der Bleicherfeldstraße in Richtung der Sender Straße abgestellt. In diesem Zeitraum stieß ein 5er BMW Touring gegen den geparkten Audi. Der bislang unbekannte BMW-Fahrer fuhr nach dem Anstoß von der Unfallstelle davon. An dem beschädigten Audi sicherten Polizeibeamte Teile der Fahrzeugbeleuchtung, die von einem 5er BMW Touring aus den Baujahren zwischen 2010 bis 2017 stammen. Sie schätzten den Sachschaden auf 800 Euro.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

