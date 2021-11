Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht an Haltestelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines Linienbusse bereits am Donnerstagabend, 14.10.2021, einen geparkten Pkw an der Straße Splittenbrede beschädigt haben und nach dem Unfall davon gefahren sein.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Fahrgäste dieses Linienbusses, der gegen 19:50 Uhr an der Haltestelle "Splittenbrede" anhielt, sowie Passanten, die Hinweise zu einem Anstoß zwischen dem Bus und einer abgestellten Mercedes C-Klasse machen können.

Der Bus war von der Jöllenbecker Straße in die Splittenbrede und nach links zur Haltestelle abgebogen. Dabei stieß der Bus seitlich an den Mercedes Kombi, der am rechten Fahrbahnrand in Richtung der Babenhauser Straße abgestellt war. Die Beschädigungen zogen sich über die gesamte linke Fahrzeugseite des Pkw. Weil das linke Vorderrad erheblich beschädigt wurde, war der Mercedes nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 10.000 Euro.

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

