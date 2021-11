Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrrad auf Laubschicht weggerutscht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Eine 22-jährige Bielefelderin zog sich bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad am Donnerstag, 04.11.2021 leichte Verletzungen zu.

Die Radfahrerin befuhr den Radweg der Westerfeldstraße in Richtung Engersche Straße. Im Kreuzungsbereich An der Stiftkirche bremste sie an der Ampel ab und streckte den rechten Arm aus, um die Taste an der Ampel zu drücken.

Dabei rutschten die Reifen weg und die 22-Jährige fiel seitlich zu Boden. Bei dem Sturz schlug sie mit dem Kopf an den Ampelmast.

Streifenbeamten hatten den Vorfall bemerkt und verständigten die Rettungskräfte. Diese brachten die Bielefelderin mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei rät bei herbstlichen Witterungsverhältnissen zur besonderen Vorsicht. Insbesondere durchnässte Laubschichten sorgen dafür, dass sowohl Fahrrad- als auch Autoreifen ihren Halt auf der Straße verlieren.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell