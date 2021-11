Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfallfluchten nach Berührungen der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Puderbach - Am Donnerstagmorgen kam es um 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 265 zwischen Linkenbach und Puderbach. Der oder die Unfallverursacher*in befuhr die Landesstraße in Richtung Linkenbach. Hierbei verstieß der Fahrer / die Fahrerin gegen das Rechtsfahrgebot. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin dürfte es sich um einen Transporter handeln.

Neustadt (Wied) - Am Donnerstagnachmittag kam es um 14:48 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 270 zwischen Fernthal und Neustadt (Wied). Der oder die Unfallverursacher*in befuhr die Landesstraße in Richtung Fernthal. Hierbei verstieß der Fahrer / die Fahrerin gegen das Rechtsfahrgebot. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin dürfte es sich um einen PKW, evtl. Kombi, vermutl. anthrazit, (mutmaßl. Schaden am rechten Außenspiegel; Höhe 90-105 cm) handeln.

Puderbach - Am Donnerstagnachmittag kam es um 16:48 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 264 zwischen Urbach und Puderbach. Der oder die Fahrer*in eines schwarzen PKW Kombi befuhr die Landesstraße in Richtung Puderbach und verstieß in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot. Hierdurch berührten sich die Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge.

Die Unfallverursacher / Unfallverursacherinnen entfernten sich jeweils unerlaubt von der Unfallstelle.

