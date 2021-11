Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbrohl (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochabend wurde in der Vogtstraße in Rheinbrohl ein geparkter Pkw Audi A 3 beschädigt. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beim Ausparken das geparkte Fahrzeug, und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

