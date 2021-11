Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall, drei Personen verletzt

Erpel (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B 42 in Erpel ein Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz befuhr die B 42 in Fahrtrichtung Bonn, und musste nach dem Ortseingang Erpel verkehrsbedingt bremsen. Die nachfolgende 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Erpel erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die beiden Unfallbeteiligten, sowie ein mitfahrendes 5-jähriges Kind wurden leicht verletzt.

