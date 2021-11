Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Unkel (ots)

Im Zeitraum vom Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Täter aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Siebengebirgsstraße in Unkel ein rotes Herren Mountainbike der Marke Unilever. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell