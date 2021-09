Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld, K4122 -Rhein-Neckar-Kreis - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Freitagmittag gegen 14.26 Uhr befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer die K4122 aus Richtung Lampenhain in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein weiterer Motorradfahrer die Strecke in selber Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache touchiert der 65-Jährige die Seitenkoffer eines entgegenkommenden Motorrades in Höhe Kohlhof. Hierdurch wurde er schwer am linken Bein verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus notoperiert werden. Derzeit ist der genaue Unfallhergang noch unbekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter 0621-174-4110 zu melden.

