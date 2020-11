Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: Diverse Fahrräder - teilweise aus Diebstählen stammend - durch Polizei sichergestellt

Sankt Peter-OrdingSankt Peter-Ording (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises stellten Beamte der Polizeistation Sankt Peter-Ording am 10. November 2020 in der Pestalozzistraße 41 Fahrräder fest, die zumindest teilweise vorangegangenen Diebstahlstaten zugeordnet werden konnten.

Die Fahrräder wurden in verschiedenen Garagen aufgefunden. Acht der aufgefundenen Räder konnten durch die Polizei zugeordnet werden - sie stammen aus vorangegangenen Diebstählen. Eine der Garagen wird nach ersten Erkenntnissen von einem 74-jährigen Eiderstedter genutzt, welcher in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Vorfälle in Erscheinung getreten ist. Die anderen, offen zugänglichen Garagen wurden nach ersten Erkenntnissen ebenfalls von ihm genutzt. Der Mann muss sich nun erneut wegen gewerbsmäßiger Hehlerei verantworten.

