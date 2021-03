Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ratzeburg (ots)

08. März 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.03.2021 - Elmenhorst

Am 06. Februar 2021 kam es in Elmenhorst in der Straße Auf der Horst zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr, gegen 01:00 Uhr, ein 24- jähriger Mann aus dem Umland von Schwarzenbek mit einem Hyundai, von der B 207 kommend, die Straße Auf der Horst. Er kam mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeirevieres Schwarzenbek Hinweise auf Alkoholeinfluss fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,00 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durch die Beamten angeordnet. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer wird sich wegen der Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell