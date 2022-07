Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Werkzeuge sichergestellt - Eigentümer gesucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vom Gemeinsamen Sachgebiet für Jugendkriminalität der Polizeidirektion Mainz führen derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mehrerer hochwertiger Werkzeuge. Bereits im März 2022 konnten die Ermittler:innen bei einem 17-jährigen Täter in der Mainzer-Oberstadt mehrere gestohlene Werkzeuge sicherstellen. Von einem mutmaßlich gestohlenen Werkzeugkoffer mit hochwertigem Inhalt, konnte allerdings bis dato kein Eigentümer ermittelt werden. Auf den angehängten Fotos ist der Koffer abgebildet. Der Eigentümer wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131 58610-50 oder 06131 58610-42 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

