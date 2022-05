POL-WAF: Ahlen. Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Zwei Autos sind am Samstag (21.05.2022, 15.15 Uhr) in Ostbevern zusammengestoßen. Eine 26-jährige Lippstädterin fuhr in ihrem Auto auf der L 830 zwischen Milte und Ostbevern in Richtung Ostbevern. Auf Höhe einer Zufahrt Schirl, kam ein 48-jähriger Münsteraner in seinem Auto aus einem Wirtschaftsweg von links, um auf die L830 abzubiegen. Die beiden Autos stießen zusammen. Die 26-Jährige und ihr ...

mehr