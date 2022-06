Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220622.4 Heide: Unbekannter erbeutet Geld von Seniorin

Heide (ots)

Am heutigen Morgen ist es in Heide zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Ein Unbekannter suchte eine Rentnerin an ihrer Wohnanschrift auf und erbeutete unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 08.00 Uhr klingelte ein Mann an der Tür einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Norderoogweg. Unter Vorhalt eines Messers drängte der Täter die Dame in ihre Wohnung und forderte Bargeld. Die Geschädigte händigte dem Fremden daraufhin einen kleinen dreistelligen Geldbetrag aus, mit dem der Täter vermutlich in Richtung Sophienweg flüchtete. Eine Fahndung nach der männlichen Person verlief negativ.

Laut der 83-Jährigen war der Täter Anfang 20, etwa 180 cm groß, korpulent und hatte dunkle, kurze Haare. Er trug eine Schirmmütze und dunkle Oberbekleidung und hatte ein rot-weißes Tuch vor dem Gesicht. Zeugen, denen eine solche Person im Bereich des Tatortes aufgefallen ist, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

