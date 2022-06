POL-IZ: 220622.2 Breitenburg: Einbruch bei Busunternehmen

Hohenaspe (ots) - Am Dienstag um 12:17h befuhr eine 37jährige Schenefelderin den Charlottenburger Weg vom Hungrigen Wolf kommend Richtung Hohenaspe. In einer Rechtskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet kopfüber in den Straßengraben. Hierbei verletzte sie sich leicht. Rettungskräfte versorgten die Fahrerin und sorgten für den Transport in das Klinikum Itzehoe. Rückfragen ...

