POL-IZ: 220621.8: Hohenaspe: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Wilster (ots) - Am Dienstagvormittag hat ein Unbekannter der Kundin eines Supermarktes in Wilster unbemerkt die Geldbörse entwendet. Der Dieb erbeutete 50 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Aldi am Steindamm auf. Nach der Abgabe von Leergut verstaute die 64-Jährige ihr Portemonnaie in ihrem Rucksack und musste an der Kasse feststellen, dass ...

mehr