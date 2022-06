POL-IZ: 220621.5 Hemmingstedt: Einbrüche auf Baustellengelände

Hohenlockstedt (ots) - Am heutigen Morgen ist es in Hohenlockstedt zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto gekommen. Die Bikerin erlitt dabei schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Kurz nach 07.00 Uhr war eine 55-Jährige auf einem Rad auf einem Verbindungsweg aus Richtung Ottenbüttel kommend in Richtung der Bundesstraße 77 unterwegs. Sie beabsichtigte, die B 77 in ...

mehr