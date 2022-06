Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220621.3 Heide: Verkehrsunfall nach Vorfahrtverstoß

Heide (ots)

Am Montag um 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein 28jähriger BMW-Fahrer vom Süderdamm nach links in den Fritz-Thiedemann-Ring einbiegen wollte. Hierbei fuhr dieser eine 59jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda an, die vorfahrtberechtigt war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht, sie kam zur Untersuchung in das WKK Heide.

