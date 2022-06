Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220621.2 Heide: Jugendlicher im Streit mit Messer bedroht

Heide (ots)

Am Montag um 15:20 Uhr meldete ein Anwohner in der großen Westerstraße eine Bedrohung innerhalb einer Gruppe Jugendlicher. Zuvor soll eine unbekannte jugendliche Person mit einer Wasserpistole hantiert und einige Anwesende gezielt mit Wasser bespritzt haben. Als Reaktion zog ein Gruppenmitglied ein Messer und hielt es in bedrohlicher Weise vor den Jugendlichen. Polizeibeamte konnten kurz darauf einen 19jährigen Heider feststellen. Dieser hatte das Messer in einem Abfalleimer entsorgt. Polizeibeamte sicherten dieses. Den Heider erwartet nunmehr ein Verfahren wegen Bedrohung und Führen eines Messers ohne Berechtigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell